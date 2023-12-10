Проблемы с теплоснабжением возникли в Темиртау

В Темиртау из-за коммунальной аварии снижена подача тепла в квартиры горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"Вследствие аварийного отключения багерной насосной на КарГРЭС-1 котлоагрегаты станции переведены на резервное топливо (мазут). Создан оперативный штаб. В настоящее время идёт выравнивание температурного графика. Ведутся работы по устранению технологического нарушения", - отмечается в сообщении.

Коммунальные аварии произошли в нескольких городах за последнюю неделю. В Степногорске часть жителей осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов.

На Экибастузской теплоэлектроцентрали ночью 10 декабря обнаружили повреждение, из-за чего были понижены параметры подачи тепла в домах горожан.

В Балхаше в ночь с 9 на 10 декабря произошло повреждение трубопровода тепловой сети. Проблема устранена за шесть часов.

В нескольких микрорайонах Актау были введены временные ограничения по подаче тепла и горячей воды из-за аварии на магистральном теплопроводе.