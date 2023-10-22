Призы на 26 миллионов тенге получат победители чемпионата Казахстана по конкуру

Чемпионат по конкуру в преддверии Дня Республики впервые стартовал в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В открытом первенстве участвуют почти полсотни всадников. На протяжении двух дней спортсмены из Казахстана и Кыргызстана будут соревноваться в 8 маршрутах разной сложности и высоты.

Призовой фонд зрелищного турнира — 26 миллионов тенге. Кому достанется денежный трофей, станет известно в воскресенье.

"Это главное событие нашего конкурного сезона. Конкур — это олимпийский вид спорта. По результатам именно этого соревнования на следующий год будет формироваться сборная Республики Казахстан", — рассказал президент Федерации конного спорта РК Даурен Аскат.

Один из участников первенства — мастер спорта Кыргызской Республики по конному спорту Андрей Тряпицын поделился впечатлениями.

"Здесь проходит достаточно хороший турнир. В Астане мы уже не в первый раз. Участвовали последний раз 11 лет назад, ещё в юношестве приезжали в этот клуб. Здесь произошла большая реконструкция. Мы очень довольны, что наши страны дружественно развиваются, проходят такие большие турниры. Спасибо большое, что пригласили и спасибо за возможность здесь выступать", — сказал он.

Ранее в Алматы прошёл финал чемпионата Казахстана по байге с призовым фондом в 82,5 миллионов тенге. В следующем году планируется расширить географию его участников и увеличить призовой фонд.