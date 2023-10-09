Призы на 82 миллиона тенге завоевали участники чемпионата Казахстана по байге

В Алматы прошел финал чемпионата Казахстана по байге с призовым фондом в 82,5 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

Наездники со всей страны продемонстрировали своё мастерство в управлении скакунами. Победители получили награды и призы, а зрители стали свидетелями захватывающих состязаний и зрелищных выступлений.

Список победителей чемпионата:

Ұшқыр бәйге, 1600 метров: Д. Күрішбек, Orasan Zor;

Құнан бәйге, 11 километров: А. Муратхан, Зымыран;

Жорға жарыс, 9 километров: М. Мүслімұлы, Банзай;

Қазақстанда туған құнандар бәйгесі, 11 километров: А. Мұратхан, Жұлдызай;

Топ бәйге, 18 километров: А. Тұрмыс, Тұмар;

Аламан бәйге, 25 километров: Ә Тілек, Секрет;

Ұлы аламан бәйге, 35 километров: А. Асланбек, Шағала.

Также в рамках чемпионата также состоялся конкурс национального костюма с призовым фондом в два миллиона тенге, победительницей которого стала Бақытгүл Пардаева.

Финал чемпионата Казахстана по байге прошёл при поддержке акимата Алматы и Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан. В следующем году планируется расширить географию участников и увеличить призовой фонд.