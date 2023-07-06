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Сегодня, 16:41
277
277Фото: ДЧС ВКО
Природный пожар в ВКО локализован
Пожар, разбушевавшийся 3 июля в горах на территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Локализацию объявили 6 июля в 15:10 на предварительной площади 20 гектаров. Неоценимую помощь в борьбе с огнём оказала авиация.
"Вертолёты МИ-8 АО "Казавиаспас", МИ-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО тушили пожар с воздуха, всего совершено 125 сбросов воды. Всего в ликвидации пожара было задействовано более 250 человек, 34 единиц техники, 5 вертолётов", — сообщили в МЧС.
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