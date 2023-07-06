Природный пожар в ВКО локализован

Фото: ДЧС ВКО

Пожар, разбушевавшийся 3 июля в горах на территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Локализацию объявили 6 июля в 15:10 на предварительной площади 20 гектаров. Неоценимую помощь в борьбе с огнём оказала авиация.