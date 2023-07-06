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скриншот с видео Сегодня, 00:20
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Сегодня, 00:20
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Фото: скриншот с видео

В ВКО продолжается тушение природного пожара

В Восточном Казахстане продолжается тушение природного пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал МЧС РК.

Вертолёты совершили 120 сбросов воды. На территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района вертолётом МИ-2 "Казавиалесоохраны" проводится аэровизуальный облёт места пожара. 

Вертолёты МИ-8 "Казавиаспаса", МИ-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО совершают тушение с воздуха. 

Задействовано более 250 человек, 35 единиц техники и пять вертолётов от лесников, пожарных и МИО.

Видео: МЧС РК
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Сегодня, 00:20
564
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