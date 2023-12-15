Приговор ужесточили бывшему вице-министру МИИР Тимуру Токтабаеву

Приговор в отношении бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева пересмотрен в апелляционном порядке. И хотя осуждённый просил оправдать его, суд решил ужесточить вердикт, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал бывшего вице-министра МИИР виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия? и осудил к семи годам лишения свободы.

Дело пересматривали по апелляционному ходатайству прокурора, просившего изменить учреждение для отбывания наказания, также по апелляционным жалобам осуждённого и его защитников с доводами о его невиновности.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны не усмотрела оснований для отмены приговора, так как вина в совершении преступления доказана. Изменён приговор суда в части отбывания наказании в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы с минимальной на средней безопасности. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.

Токтабаев уволился из МИИР РК по собственному желанию в декабре 2019 года, рассказали ранее в МИИР РК.

В ноябре 2022 года Антикор арестовал элитное имущество Тимура Токтабаева и его близких родственников - элитные частные дома, земельные участки, машины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8.

Экс-чиновника обвиняли в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения "Шевченковское" в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы никеля и кобальта.

В результате, подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение.