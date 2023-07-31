Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева

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Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева по факту злоупотребления должностными полномочиями, передаёт Baigenews.kz.

Экс-чиновник обвиняется в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения "Шевченковское" в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы твёрдых полезных ископаемых (никель и кобальт).

В результате, подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение.

Уникальные по своим мировым запасам твердые полезные ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 миллионов тонн на сумму 5,7 триллиона тенге.

В ходе следствия принятыми мерами данное месторождение возвращено в пользу государства.

Генеральной прокуратурой обвиняемый Токтабаев предан суду.

Согласно положениям статьи 201 уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.