Задержание бывшего вице-министра Тимура Токтабаева прокомментировали в МИИР

В министерстве индустрии и инновационного развития отреагировали на новость о задержании бывшего вице-министра Тимура Токтабаева, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве заявили, что задержанный не работает в МИИР с 2019 года.

"Указанное лицо в 2016-2019 годы работало в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию РК. С 5 марта по 17 декабря 2019 года экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 17 декабря 2019 года, то есть три года назад, Токтабаев уволился из МИИР РК по собственному желанию", - сообщили в министерстве.

В МИИР отметили, что вопросы о предоставления дополнительной информации о задержанном, а также проведения досудебного расследования входят в компетенцию правоохранительных органов.

Ранее Антикор сообщил о том, что Токтабаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.