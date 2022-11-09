Лента новостей
- Антикор арестовал элитное имущество бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева 10:55 91
- Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового депутата 10:38 74
- Спецоперация КНБ и прокуратуры: задержаны 32 участника региональной ОПГ, работавших на "воров в законе" 10:21 184
- ЕЭК: страны ЕАЭС увеличили производство сельхозпродукции на 5,4 процента 09:53 143
- Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса 09:18 187
- В США кто-то получил самый большой джекпот в истории. На кону два миллиарда долларов 08:59 363
- COVID-19 за сутки заразились 66 казахстанцев 08:48 202
- Эффект Уимблдона: Казахстан победил Великобританию на Кубке Билли Джин Кинг 08:20 493
- Еще 86 миллионов тенге выделят на зимнее содержание дорог в Костанайской области 07:42 343
- Озвучены льготные условия для призывников воинских частей МЧС Казахстана 06:33 509
- Обычная ОРВИ довела ребенка до реанимации в Актюбинской области 05:27 608
- Два казахстанских вуза вошли в топ-100 лучших университетов Азии 04:40 1555
- В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96 03:25 343
- В Петропавловске место порыва на трубе, лишившей город воды, нашли при помощи робота 02:46 372
- Фрагменты двух старинных кораблей были обнаружены у берегов Каспия 02:05 582
- Полицейские спасли мужчину из ледяной воды в Астане 01:34 697
- Владельцев зданий в Костанае будут наказывать за ветхие фасады 01:08 523
- Салтанат Турсынбекова в перерывах между встречами с электоратом успевает пообщаться с внуком 00:16 514
- На ТЭЦ Риддера восстановительные работы продолжаются 00:02 536
- Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы 08.11.2022 888
- Жители Усть-Каменогорска могут встретиться с главой Минздрава 08.11.2022 379
- Трассу закрыли из-за резкого ухудшения погоды в Карагандинской области 08.11.2022 705
- Травмированный на ТЭЦ рабочий скончался в Петропавловске 08.11.2022 519
- Повышения цен на яйца не ожидается - производители 08.11.2022 542
- Какое наказание грозит за ложное сообщение об акте терроризма 08.11.2022 415
- Казахстанка стала чемпионкой мира по пара дзюдо 08.11.2022 691
- Проблемы в работе приложения Кабинет налогоплательщика возникли в Казахстане 08.11.2022 564
- Самый большой флаг Казахстана раскрыли на матче "Барыса" в Астане 08.11.2022 435
- 12 тысяч арендных квартир построят для молодёжи в мегаполисах РК 08.11.2022 443
- Как прошли встречи кандидатов с избирателями в регионах Казахстана 08.11.2022 401
- Как в Алматы трудоустраивают безработных 08.11.2022 454
- Ещё одно ДТП с участием автобуса произошло в Алматы 08.11.2022 853
- Более 130 мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря 08.11.2022 404
- Как легко найти избирательный участок в Алматы 08.11.2022 399
- Первый снег в Алматы. Спасатели обратились к горожанам 08.11.2022 616
- "Я чувствую моральную ответственность" — глава АМТ о трагедии в Шахтинске 08.11.2022 412
- Между Алматы и Конаевым запустят электропоезд 08.11.2022 466
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 525
- Более 2,4 тысячи детей родились с помощью ЭКО за год в Казахстане 08.11.2022 416
- В китайском городе Сиань откроется Генконсульство Казахстана 08.11.2022 529
- Какую "работу над ошибками" проведёт АО "АрселлорМиттал Темиртау" после ЧП в Шахтинске? 08.11.2022 368
- Боксёры из Казахстана гарантировали 21 медаль на чемпионате Азии 08.11.2022 526
- Самые дорогие квартиры в Казахстане - аренда и продажа 08.11.2022 584
- Принятые законы формируют правовую основу "Справедливого Казахстана" - эксперт 08.11.2022 734
- Педагоги могут пожаловаться на свое начальство в специальном Telegram-чате 08.11.2022 432
- Феерия на рынке недвижимости: цены на аренду в Алматы выросли на 81,7 процента 08.11.2022 388
- В "АрселлорМиттал Темиртау" ответили, как допустили трагическую аварию в Шахтинске 08.11.2022 371
- Алматы примет чемпионат мира по быстрым шахматам в декабре 08.11.2022 429
- Не знающим казахский язык могут отказать в гражданстве Казахстана 08.11.2022 859
- Президент пожелал успехов восходящей звезде шахмат 08.11.2022 385
- Президент посетил Центр Абая в Атырау 08.11.2022 351
- Два автобуса в лобовую столкнулись в Алматы. Есть погибший 08.11.2022 9142
- "Моя цель - вывести казахский в язык науки" - популяризатор истории Казахстана 08.11.2022 2618
- Шесть школ "заминировали" в Усть-Каменогорске 08.11.2022 537
- Какие социальные госпрограммы для населения оказывают в акимате Алматы 08.11.2022 675
- "Когда звучит музыка — молчат пушки": мелодии всего мира зазвучали на фестивале в Астане 08.11.2022 444
- Риддерскую ТЭЦ могут передать в коммунальную собственность 08.11.2022 350
- 271 иностранного наблюдателя аккредитовала ЦИК РК на президентские выборы 08.11.2022 380
- От регионов больше не будут требовать возводить объекты для других областей — глава государства 08.11.2022 617
- Токаев заявил, что Казахстан не будет закрывать глаза на радикальные течения и религиозный сепаратизм 08.11.2022 716
- ЦИК утвердила список участников предвыборных дебатов 08.11.2022 374
- Токаев наградил жителей Атырауской области 08.11.2022 428
- "Экономические показатели важны, но здоровье народа намного важнее" — президент об Атырауском НПЗ 08.11.2022 438
- Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ - Токаев о развитии туризма в регионе 08.11.2022 379
- Фонд "Самрук-Казына" сообщил детали выхода КМГ на IPO 08.11.2022 588
- В Казахстане будут развивать виды спорта, не требующие больших затрат и спортзалов 08.11.2022 469
- "Плохая экология, дефицит врачей" — Токаев назвал причины высокой смертности в Атырауской области 08.11.2022 438
- Токаев поручил рассмотреть введение запрета на продажу энергетических напитков подросткам 08.11.2022 591
- Токаев: Нужно ускорить реконструкцию водовода "Астрахань — Мангистау", износ которого достиг 80 процентов 08.11.2022 426
- Сети электроснабжения изношены на 40% в Атырауской области 08.11.2022 374
- Токаев взял на личный контроль строительство дорог в Атырауской области 08.11.2022 465
- Президент предложил ограничить экспорт сырой рыбы из Атырау 08.11.2022 689
- Рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области поручил президент 08.11.2022 639
- Токаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область 08.11.2022 478
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 478
- Более шести тысяч деревьев должен высадить житель Шымкента за незаконную порубку 08.11.2022 580
- Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии – Смаилов 08.11.2022 586
- WSJ: Владеющая Facebook компания Meta планирует масштабные увольнения сотрудников 08.11.2022 593
- Число заразившихся COVID-19 казахстанцев за сутки выросло вдвое 08.11.2022 811
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 603
Антикор арестовал элитное имущество бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева
В Антикоре сообщили о задержании бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Тимура Токтабаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Антикоррупционная служба по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начала досудебное расследование в отношении должностных лиц министерства индустрии и инфраструктурного развития.
"Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки, без проведения аукциона незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твёрдых полезных ископаемых. Факт ранее проведённой разведки намеренно скрывался путём фальсификации документов", - сообщили в Антикоре.
В результате, аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности, доступности и равноправия участников рынка. В связи с тем, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге.
По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев задержан седьмого ноября.
"Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Тимура Токтабаева и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8)", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
-
Trend news
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 9358
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1476
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17169
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 2846
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 1713
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3209
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7209
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5432
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1439
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9137
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1118
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1226
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 1898
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 33684
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 1975
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3200
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1782
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2794
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3055
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42430
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1550
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57243
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13815
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16739
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2631
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2497
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3544
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3682
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4949
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12700
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6123
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88999
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5050
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4594
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13411
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6779
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3476
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3802
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33586
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4611
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5707
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12643
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11729
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8579
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301195
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9057
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8391
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25623
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8911
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8650
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15731
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11299
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11023
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12755
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29192
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10782
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14497
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22026
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12470
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12989
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9863
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 29965
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9949
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349252
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38463
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10802
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11399
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17295
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10586
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50454
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15516
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13367
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12570
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11790
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 12144
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13753
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 11297
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 12230
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 11672
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 28634
-
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 525
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 478
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 603
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 904
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 904
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1124
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1599
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1931
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1596
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1866
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1735
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1841
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1844
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1614
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2083
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2334
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2046
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20124
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2359
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2207
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2218
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7311
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2934
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13649
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11807
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11823
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12396
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11432
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15698
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12427
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13923
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14908
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14602
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12154
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12569
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29679
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13556
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16063
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12646
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13859
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14535
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15782
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13955
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15935
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15452
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16634
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16522
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33163
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17012
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17987
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17630
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18554
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18455
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27574
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17942
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25219
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35969
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19706
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26049
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24385
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26225
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22307
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23814
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22095
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21793
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21737
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37413
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23797
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21899
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26986
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25993
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26357
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25619
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25708
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27893
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28391
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 27044
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26587
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 27292
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 29078