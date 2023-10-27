Бывшего вице-министра индустрии РК осудили на 7 лет

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Тимура Токтабаева, передаёт BaigeNews.kz.

Чиновника обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. В частности, сообщалось, что после переговоров он заключил от лица министерства с курируемой им акционерным обществом контракт на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области.

Контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной его ТОО "С". В этом ТОО через доверенное лицо чиновник имел долю в 20%.

"Тогда как на указанном месторождении ранее установлены промышленные запасы никель-кобальтовых руд и имелся расторгнутый контракт по добыче с ТОО "Г". Месторождение было подготовлено к промышленной отработке и подлежало выставлению на аукцион для заключения контракта или лицензии на добычу как объект с утвержденными балансовыми запасами промышленной категории, что позволило бы государству после аукциона получить значительные поступления в бюджет — в более 40,6 миллиарда тенге", — рассказали подробности дела в пресс-службе суда города Астаны.

Позже вице-министр продал третьим лицам эти 20% доли в уставном капитале ТОО "С", причем 10% из них за 425 миллионов тенге. После его преступных действий была нарушена нормальная, регламентированная законом деятельность органов госуправления.

Вице-министр незаконно передал АО "К" на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на свыше 5,5 триллиона тенге. АО "К" передала право на недропользование ТОО "С", с дальнейшим намерением заключения контракта на добычу.

На суде прокурор просил назначить бывшему вице-министру 7 лет лишения свободы. Сам чиновник вину не признал и просил суд его оправдать. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал наличие малолетних детей, а отягчающего — нарушение принятой им присяги.

В итоге суд признал вице-министра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 361 ч.4 п.3 Уголовного Кодекса РК и назначил ему 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он не сможет занимать должности на госслужбе в течение жизни.