Президент призвал направлять деньги на решение самых актуальных проблем - эксперт

Главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан. Поэтому нужно всегда искать новые точки роста экономики, заявил Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая. Отметив, что стране необходимы проекты, которые дадут серьёзный мультипликативный эффект. Глава государства поручил Правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы. Как сделать реализацию проектов эффективной? Какая роль в этом вопросе отводится общественному контролю? Об этих и других задачах, стоящих перед казахстанцами, побеседовали с руководителем Института Евразийской политики Максимом Крамаренко, передаёт BaigeNews.kz.

Максим Борисович, с 1 марта в Казахстане стартовала ипотечная программа "Отау". Президент поручил дополнить проект и создать условия для социально уязвимой категории граждан. Какие Вы видите перспективы развития жилищной сферы в стране?

Данная ипотечная программа будет являться хорошей поддержкой молодых семей, им как раз нужна своя крыша над головой, а не арендное жилье, которое собственник может внезапно продать или изменить стоимость платы за него. Кроме этого, ипотечная программа с такими условиями, как правильно отметил Касым-Жомарт Токаев, будет способствовать развитию строительной отрасли Казахстана, от производства строительных материалов до, непосредственно, возведения многоквартирных домов, а это определённое количество рабочих мест. Ряд экспертов, правда, высказывают мнение, что эта ипотечная программа может повлиять на рост стоимости жилой недвижимости. Но, наверное, это учитывали авторы программы, и будет разработан ряд мер, которые будут сдерживать цены на квартиры.

Особое внимание на Курултае Глава государства уделил развитию дорожной инфраструктуры. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.

Тема дорожной инфраструктуры в выступлении Касым-Жомарта Токаева прозвучала не случайно. Если мы вспомним прошлогоднее Послание народу Казахстана, то в нём Глава государства заявил амбициозную цель – превращение нашей страны в транспортно-логистическую державу. В сложившихся геополитических условиях, у Казахстана есть все шансы реализовать её. Переход к многополярности подразумевает наличие множества центров экономического роста, что, несомненно, должно привести к развитию большего количества товарно-транспортных коридоров, часть из которых может пройти через территорию нашей республики, если она будет логистически конкурентной. А это в свою очередь зависит от развитости транспортной инфраструктуры страны. Думаю, что эта тема ещё не раз будет поднята Главой государства в выступлениях, чтобы чиновники, от которых зависит состояние наших дорог и строительство новых, не упустили шанс для страны, стать местом пересечения различных торговых путей.

Экономия бюджетных средств – ещё один вопрос, требующий постоянного внимания Правительства, резюмировал К. Токаев. Какие у Вас размышления по данному поводу?

Президент ещё раз призвал направлять деньги на реализацию только самых востребованных проектов, решение самых актуальных проблем. Почему расходование государственного бюджета должно быть на особом контроле? Потому, что это деньги налогоплательщиков, то есть простых граждан, которые передают часть своего дохода на функционирование государства и заработную плату государственным чиновникам. И когда, мы, простые граждане вдруг увидим, что наши налоги расходуются нерационально, у нас однозначно возникнет закономерный вопрос – а есть ли смысл содержать такое государство? Этот вопрос Президент Токаев поднял не случайно, чтобы лишний раз напомнить представителям чиновничьего класса, что они наёмные работники, служащие народу, а не феодалы, получившие свой надел на кормление за счет госбюджета. Глава государства справедливо резюмировал рассуждения по этому вопросу: "Если не проверять бюджеты государственных учреждений, то они будут раздуваться". Здесь отсылка и к общественному контролю, который должен отслеживать такие "раздувания" и оперативно сообщать об этом.

Президент предложил учесть мнение экспертов о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, и допустил возможность, что он может быть изменён при наличии "общего согласия". Как Вы прокомментируете это заявление Главы государства?

Наш герб неплох, но соглашусь с мнением тех, кто видит его сходство с гербом Казахской ССР. В тот период, когда создавался герб "постсоветского Казахстана", возможно, стояла цель показать преемственность государственности от советской республики, чтобы не вызвать какие-то негативные мысли у поколений, родившихся в советский период, которые в 90-е годы ХХ века были подавляющим большинством. Но, давайте посмотрим на герб соседней Российской Федерации, который принял облик во многом сходный с тем, который существовал в её дореволюционный период. То есть для россиян было важным показать преемственность с досоветским периодом её политического развития, в котором они видели опору для своей политической идентичности. Возможно, и казахстанскому обществу, взявшему курс на построение Нового Казахстана сейчас нужны новые символы, которые станут идеологически новыми опорными точками для перезапуска национально-государственного строительства.

Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере, отметил К. Токаев в ходе третьего заседания Курултая. О чём, на Ваш взгляд, говорит это заявление Президента РК?

Призыв Касым-Жомарта Токаева определить ориентиры в идеологической сфере говорит о том, что есть необходимость навести в этой социально-политической плоскости порядок. Он тут же обратил внимание на факты, которые негативно сказываются на идеологической сфере. В частности, это наличие споров в среде старшего поколения казахстанской интеллигенции, которая по идее должна подавать пример народного единства. Кроме этого, Президент обратил внимание на излишнее копание в прошлом, которое принесёт нам больше вреда, чем пользы. И это действительно так, выпячивание каких-то исторических обид только способствует появлению новых разделительных линий, расколов в обществе, которые иногда невозможно "излечить". В подкрепление своей мысли К. Токаев процитировал великого Абая: "Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела".

Сейчас мир, в целом, находится в переходном состоянии из однополярного - в многополярное. Элита, которая строила однополярный мир, мир глобализма с одним центром управления, будет всеми возможными способами противостоять его разрушению, при этом, разрушая культуры и независимость других государств, в числе которых может оказаться и Казахстан. Чтобы этого не произошло, казахстанцы должны быть едины в устремлении сохранить независимость своей страны, а также способствовать её благополучному развитию. Историческая память в данном случае является обоюдоострым оружием, способным как консолидировать наше общество, так и разрушить такое единство. Еще в XIX веке французский мыслитель Эрнест Ренан обращал внимание на это качество исторической памяти, отмечая, что общая память о победах и скорбь об общих потерях, скрепляют политическую нацию, и в тоже время память об исторических обидах, имеющихся внутри сообщества, способна разрушить его. Поэтому Президент Казахстана призывает рассматривать деятельность каждого исторического деятеля как служение своему народу исходя из собственных воззрений и миропонимания, и их деятельность нельзя противопоставлять. Примером для казахстанцев должны стать деятели прошлого, которые ставили общенациональные интересы выше личных. Ведь благодаря им Казахстан сохранился как самостоятельное и суверенное государство, несмотря на различные геополитические потрясения, происходившие в прошлом. Поэтому, такое заявление на Курултае говорит о том, что в республике будет усилена работа по защите "исторического суверенитета" страны, а также по актуализации исторических тем, способствующих консолидации казахстанского общества. Как, например, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, по поводу чего Президент Токаев дал прямые указания в ходе третьего заседания Национального Курултая.

Также Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на укреплении семейных ценностей. По Вашему мнению, насколько это важный момент, влияющий на успешное развитие республики?

Защита традиционных ценностей, а именно, защита института традиционной семьи является одной из ключевых задач государства. Известно, что коллективный Запад наносит удар по семейным ценностям. Президент Токаев сказал об этом "дипломатично", назвав западные веяния чуждыми для нашей культуры. Почему же Запад их продвигает?! Здесь не только желание контролировать демографические процессы и снизить количество населения земли, а также с целью реализации задачи по расчеловечиванию человеческого общества, с превращением его в покорное стадо потребителей. По моему мнению, удар также наносится по государству, как форме существования наций. В настоящее время, семья выступает биосоциальным институтом, который выполняет роль продуцирования новых членов общества. В биологической плоскости, путём рождения ребенка от союза мужчины и женщины. И в социальной плоскости, занимаясь первичной социализацией родившегося человека, для которого как раз семья и выступает упрощенной моделью государства. Ведь от семейного воспитания зависит усвоение ребёнком социальных ролей и регулирующей системы прав и обязанностей, а также моделей властно-подчиненного поведения. Деконструкция института семьи, может привести в итоге к разложению государств и политических наций, создав из них глобальное сообщество потребителей, которое Запад разделит для удобства управления ими на 50 и более гендеров. Хотим ли мы этого?! Думаю, нет. Поэтому государство взаимозависимо с институтом семьи, развитие которого во многом зависит от сохранения традиционных ценностей.