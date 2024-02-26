Президент посетил Центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске

Программу рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область продолжило посещение Центра настольного тенниса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщили главе государства, центр создан на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису. Здесь проводятся крупные соревнования, спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы, а также профессиональные занятия спортсменов инваклуба, шоудаун и воспитанников детского дома "Үміт".

Здание оснащено профессиональными теннисными столами, силовыми тренажёрами и спортивным инвентарём. В центре имеется врачебно-физкультурный диспансер, в котором установлено новейшее физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование для восстановления спортсменов после соревнований и травм.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о достижениях региона в данном виде спорта. В прошлом году команда области победила на открытом чемпионате Казахстана.

Президенту также рассказали о возможности создания Академии настольного тенниса с целью обмена опытом и повышения спортивного мастерства.

Глава государства осмотрел спортивные арены и побеседовал с воспитанниками детского дома "Үміт". Он поручил акиму области держать на особом контроле состояние воспитательного учреждения и обеспечить воспитанников жильем.

"Рад вас видеть. Что касается данного Центра, то он, действительно, удался. Все систематизировано. В целом, игра в настольный теннис полезна с точки развития координации и спортивных качеств", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подарил Центру автобус и пожелал юным спортсменам успехов.

Напоним, президент Казахстана 26 февраля прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область. В регионе он уже посетил Центр лучевой терапии и диагностики, созданный на базе областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии.

После Касым-Жомарт Токаев побывал на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате, ознакомился с работой ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" в ВКО, посетил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева.

Глава государства также заехал в легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова".