Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат планирует реализовать 25 инвестпроектов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат. Президент был проинформирован о состоянии производства и перспективах развития АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Комбинат является одним из крупнейших вертикально интегрированных производителей титана губчатого, титановых слитков и сплавов в мире с полным циклом производства от добычи сырья до выпуска готовой продукции. Производственная структура включает 5 основных и 6 вспомогательных цехов, а также дочерние и совместные предприятия. Доля казахстанского титана в мировом сегменте составляет 11%, в аэрокосмической отрасли – более 20%.

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, продукция комбината сертифицирована такими мировыми крупными производителями, как Airbus, Boeing, TIMET, ATI, Safran, UKAD, Pratt & Whitney, General Electric, Dynamet, Howmet, POSCO, Baoti, MIDHANI. Казахстанский титан используется в судостроении, энергетике, авиакосмической отрасли, нефтегазовой промышленности и медицине. Весь объем продукции экспортируется в США, Великобританию, Францию, Южную Корею, Индию и Китай.



В ближайшие десятилетия комбинат планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на сумму 207 млрд тенге.

Глава государства осмотрел производственные цеха и пообщался с работниками комбината.

"Предприятие по многим параметрам является передовым. Имеется современное оборудование. Казахстан занимает видное место на мировом рынке по производству титана. Для нашей страны такие предприятия крайне необходимы. Желаю вам успехов в работе", – сказал президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область. Рабочая поездка началась с посещения Центра лучевой терапии и диагностики, созданного на базе областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии.