Президент ознакомился с "Мастерской Лу Баня" в Усть-Каменогорске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром "Мастерская Лу Баня", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства проинформирован о научно-инновационной экосистеме высшего учебного заведения. По словам ректора Сауле Рахметуллиной, в прошлом году при университете был создан Центр компетенций Smart engineering, направленный на развитие импортозамещающих технологий в машиностроении и горно-металлургическом комплексе.

Президенту рассказали о планах по созданию технопарка в области медицины, позволяющего молодёжи заниматься инновационными проектами. В настоящее время разработано более 40 видов медицинских имплантатов, которые проходят клинические испытания.

Совместно с Казахстанско-немецким университетом намечено открытие института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых.

Президенту представлена информация о "Мастерской Лу Баня", которая состоит из двух лабораторий – "Инновационные конструкции автомобилей" и "SMART-технологии автомобилей". Уникальность Центра заключается в возможности получения студентами практических навыков и проведения симуляционных испытаний автомобильных систем. Особое внимание уделяется изучению новых технологий по техническому обслуживанию и диагностике электромобилей и гибридных автомобилей.

Глава государства осмотрел SMART-стол, представляющий собой интеллектуальную организацию дорожного движения.

Президента также ознакомили с учебными стендами, предназначенными для изучения гибридных автомобилей, электромобилей и принципов их зарядки.

Открытие в Казахстане "Мастерской Лу Баня" было инициировано президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем Си Цзиньпином в мае 2023 года в Сиане на саммите "Центральная Азия – Китай".

Как сообщили главе государства, одной из целей университета является подготовка высококвалифицированных технических и инженерных кадров для автопрома Казахстана на базе "Мастерской Лу Баня".

Президент побеседовал со студентами и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как "Мастерская Лу Баня".