Глава государства посетил ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" в ВКО

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву в элитно-семеноводческом хозяйстве продемонстрировали новые гибриды подсолнуха, сорта сои и яровой пшеницы, выведенные в результате многолетней практической и научно-исследовательской деятельности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Семена, произведенные здесь, пользуются высоким спросом среди отечественных аграриев и экспортируются в 7 регионов Российской Федерации.



Президент поинтересовался перспективами расширения посевов масличных культур в других регионах страны. По словам директора предприятия, Фарида Абитаева, в последние годы площади посева масличных культур ежегодно увеличиваются на 12-15%, спрос на рынке также остается высоким", - говорится в сообщении.

Наряду с этим агропромышленный комплекс благодаря наличию мощной кормовой базы и грамотной селекционной работе вошел в число лидеров в сфере молочного животноводства.



На сегодняшний день на товарно-молочных фермах содержится около 3000 голов крупного рогатого скота, преимущественно голштино-фризской породы. Суточное производство молока достигает порядка 40 тонн. Молоко поставляется на 4 отечественных молокоперерабатывающих завода.



Президент положительно оценил успехи предприятия и призвал масштабировать его опыт в других регионах страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область. Рабочая поездка началась с посещения Центра лучевой терапии и диагностики, созданного на базе областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии. Затем президент посетил Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат.