Касым-Жомарт Токаев встретился со спортсменами легкоатлетического центра Ольги Рыпаковой

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой легкоатлетического центра "Ольга Рыпакова" и функционирующей на его базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала президенту о том, что в центре созданы все условия для проведения регулярных круглогодичных учебно-тренировочных занятий. С момента открытия школы здесь проводились все зимние чемпионаты Казахстана по легкой атлетике. В настоящее время в центре тренируются 713 воспитанников, которые регулярно занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях. В 2023 году спортсмены принесли в копилку школы 281 медаль.



Также Ольга Рыпакова озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране. В частности, она считает важным создать в регионе Центр спортивной медицины, позволяющий совмещать учебно-тренировочные сборы легкоатлетов с лечебно-восстановительными процедурами в благоприятной природной среде Алтая.



С 2015 года здесь проводится турнир на призы Ольги Рыпаковой. Соревнованиям присвоен уровень World Athletics Continental Tour, позволяющий спортсменам зарабатывать очки в мировом рейтинге. Известная спортсменка попросила поспособствовать повышению статуса данного турнира до "серебряного" уровня. Для этого требуется обновление покрытия манежа, а также увеличение суммы призового фонда.



Глава государства поручил заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой и акиму Ермеку Кошербаеву взять данный вопрос на контроль.

Президент побеседовал со спортсменами. Он отметил, что государство уделяет особое внимание улучшению спортивной инфраструктуры

"Вижу, что здесь дети играют в футбол, легкоатлеты занимаются. Безусловно, спортом надо заниматься, также как и физкультурой. Я уделяю большое внимание развитию спорта. Желаю вам всем стать спортсменами, достичь успехов и в других сферах общественной деятельности, самое главное, быть достойными гражданами нашей страны. У вас замечательный наставник – олимпийская чемпионка, обладательница всех титулов, которые существуют в спорте. Поэтому вам есть на кого равняться", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о главных достижениях местных легкоатлетов. К примеру, на чемпионате Азии 2023 года в Астане Надежда Дубовицкая завоевала золотую медаль в прыжках в высоту среди женщин. Победительницей недавнего XI чемпионата Азии в Тегеране стала Елизавета Матвеева. В прошлом году на VI Республиканской спартакиаде по легкой атлетике команда региона заняла общекомандное первое место.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область. Рабочая поездка началась с посещения Центра лучевой терапии и диагностики, созданного на базе областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии. Затем президент посетил Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, ознакомился с работой ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" в ВКО, посетил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева.