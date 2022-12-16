open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

БОРТ№1 Сегодня, 14:26
46
Сегодня, 14:26
46
Фото: БОРТ№1

Президент Кыргызстана позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днём еезависимости, выразив искренние пожелания мира и процветания.

Глава государства поблагодарил собеседника за поздравления и заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с братским Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#президент #День независимости #Кыргызстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:26
46
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх