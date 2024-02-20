Представители сферы кино не заинтересованы в производстве качественного продукта и его продвижении - Минкультуры

Сотни миллионов тенге получают кинематографисты от государства на производство картин в Казахстане, однако зачастую зрители не видят этих работ. А те фильмы, что выходят в прокат, себя не окупают. Минкультуры и информации провело анализ затрат и пришло к выводу, что представители сферы зачастую не заинтересованы в создании качественного продукта и его продвижении. Поэтому в ведомстве приняли решение об изменении подходов развития индустрии и пересмотре условий оказания финансовой поддержки, передаёт BaigeNews.kz.

В министерстве напомнили, что отбором проектов для оказания государственной финансовой помощи через открытые конкурсы занимается Центр поддержки национального кино.

"За пять лет существования Центра профинансировано 103 проекта. Завершено производство 98 фильмов на сумму 19 миллиардов тенге. В том числе 42 художественных, 23 документальных, 25 короткометражных фильмов, восьми анимационных. В кинотеатры, телевизионный и онлайн прокат выпущено лишь 23 картины (художественные фильмы – 20, документальные фильмы – три). 27 фильмов, снятых до 2023 года включительно, выйдут в прокат в 2024 году", - сообщили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что для организации проката достаточно получить прокатное удостоверение в министерстве.

"Но, как показывает практика, режиссёры стараются снимать картины для участия в фестивалях, конкурсах, производить авторские фильмы, то есть они ставят в приоритет личные творческие амбиции, забывая о запросах широкой зрительской аудитории. Объём кассовых сборов, составивший 1,5 миллиарда тенге, свидетельствует о низкой эффективности проката национальных фильмов. Причиной, по которой казахстанский зритель до сих пор не увидел некоторые картины, является незаинтересованность производителей и авторов в прокате, так как в период реализации проектов они уже гарантированно получили свои гонорары", - заявили в министерстве.

Привели чиновники и конкретные примеры.

ТОО "Турсуновфильм", руководителем которого является режиссёр, писатель Ермек Турсунов, с 2019 по 2021 годы получило от государства 500 миллионов тенге на производство полнометражного художественного фильма "Бесмойнак". Картина в прокат не вышла.

На съёмки документального фильма "Бату. Исторический детектив" кинорежиссёра Рашида Нугманова выделено 192 миллиона тенге. Проект завершён в 2021 году, но зрители его не увидели.

Проект "Тырналар" кинорежиссёра Дамира Манабая, получивший господдержку в размере 422 миллионов тенге, в прокат до сих пор не вышел.

На производство фильма "Хирург" режиссёра Ардака Амиркулова выделено 239 миллионов тенге, кассовые сборы в кинотеатрах составили всего 1,1 миллиона тенге.

Финансирование фильма "Боксёр" режиссёра Акана Сатаева составило 900 миллионов тенге, сборы от кинопроката не превысили 25 миллионов тенге.

Картина "Жизнь" режиссёра Эмира Байгазина получила господдержку в размере 500 миллионов тенге, в прокате фильм собрал 650 тысяч тенге.

На создание художественного фильма "Лето 1941-го года" режиссёра Бекболата Шекерова выделено более 697 миллионов тенге. В прокате картина собрала всего 40,6 миллиона тенге.

Аналогичная ситуация с фильмом "На старте" режиссёра Ернара Нургалиева, который получил от государства 468,5 миллиона тенге и собрал в прокате 15,5 миллиона тенге или 3,3 процента от бюджета.

Картина "Схема" режиссёра Фархата Шарипова смогла собрать 21,8 миллиона тенге, тогда как на её производство выделено 300 миллионов тенге.

В выделяемой государством сумме заложены средства на гонорары режиссёров в размере 10 процентов.

"Частные кинокомпании игнорируют вопрос дальнейшего проката и продвижения картин, но продолжают принимать участие в открытых конкурсах Центра кино с другими проектами и претендовать на господдержку. В случае проигрыша высказывают недовольство, подвергают сомнению объективность и прозрачность отбора проектов, предлагают саботировать результаты конкурса с попытками угрозы вывода на митинг кинематографистов", - отметили в министерстве.

Аналогичная ситуация наблюдается в сфере мультипликации и анимации. Ни один из восьми анимационных фильмов, созданных с 2019 года, так и не был представлен казахстанскому зрителю. Это такие работы как "Кенже кыз", на производство которого ТОО "ADAY PRODUCTION" выделено 232,8 миллиона тенге, "Караван историй" ТОО "Ырысы Ақ Қазақстан" стоимостью 213,9 миллиона тенге, "Колыбельная" ТОО "Dala Animation" - 32,4 миллиона тенге и другие.

"Ведомством принято решение об изменении подходов развития данной индустрии и пересмотре условий оказания поддержки кинематографистов. При конкурсном отборе будут учитываться эффективность авторов фильма и кинокомпании по уже реализованным фильмам. Основной задачей министерства является обеспечение законности и порядка при производстве фильмов. Ведомство уважает свободу творчества, но закон и порядок едины для всех и должны соблюдаться беспрекословно", - заявили в Минкультуры.

Министерство настаивает на том, чтобы единственная государственная киностудия "Казахфильм", оказавшаяся в кризисной ситуации, получила всю необходимую помощь.