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sud.gov.kz Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29
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Фото: sud.gov.kz

Председателя суда освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области

Судью освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области, передаёт Baigenews.kz.

Верховным судом проведена служебная проверка по факту вынесения в мае текущего года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки.

"По итогам инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области от занимаемой должности", - сообщили в пресс-служба ВС РК. 

Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе  произошло жестокое убийство пятилетней девочки.

Родственники рассказали журналистам подробности произошедшего. Накануне пятилетняя Еркежан, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. Тело ребёнка обнаружили в доме жителя Туркестанской области. Мужчину сразу же задержали.

Полиция расследует дело  по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство малолетней". По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Сегодня, 11:29
145
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