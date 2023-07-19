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Председателя суда освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области
Судью освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области, передаёт Baigenews.kz.
Верховным судом проведена служебная проверка по факту вынесения в мае текущего года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки.
"По итогам инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области от занимаемой должности", - сообщили в пресс-служба ВС РК.
Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе произошло жестокое убийство пятилетней девочки.
Родственники рассказали журналистам подробности произошедшего. Накануне пятилетняя Еркежан, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. Тело ребёнка обнаружили в доме жителя Туркестанской области. Мужчину сразу же задержали.
Полиция расследует дело по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство малолетней". По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.
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