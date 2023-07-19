Председателя суда освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области

Фото: sud.gov.kz

Судью освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области, передаёт Baigenews.kz.

Верховным судом проведена служебная проверка по факту вынесения в мае текущего года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки.

"По итогам инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области от занимаемой должности", - сообщили в пресс-служба ВС РК.

Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе произошло жестокое убийство пятилетней девочки.

Родственники рассказали журналистам подробности произошедшего. Накануне пятилетняя Еркежан, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. Тело ребёнка обнаружили в доме жителя Туркестанской области. Мужчину сразу же задержали.

Полиция расследует дело по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство малолетней". По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.