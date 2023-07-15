Убийство девочки в Туркестанской области: родные погибшей рассказали новые подробности

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В ауле Жибек Жолы, где жестоко убили 5-летнюю девочку люди второй день не могут прийти в себя от случившегося. Круглые сутки в поселке усиленно дежурит полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Накануне пятилетняя Еркежан, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. В итоге тело ребенка нашли на крыше старого дома.

"Нас пять-шесть человек было. Все искали. Потом зашли в этот дом, там ее одежда лежала. Стали обыскивать все комнаты. А я с другом поднялся на крышу. Наступил на шифер. А там тело ребенка. Просто шифером накрыта. Лежала мертвая", - рассказал Ержан Ахметов.

Еще до начала поисков родные девочки заподозрили в ее исчезновении соседа-уголовника. В ауле все знали о его криминальном прошлом. Мужчина дважды судим. В первый раз за убийство, второй – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Правда, за последнее преступление получил всего три года ограничения свободы. Семья девочки уверена, в этот раз он действовал не один.

"Он не мог это сделать один. Был пьян. Ребенка на крышу подняли. Это дело рук нескольких человек. Они были в сговоре. Видимо, хотели дождаться темноты и избавиться от тела. Я лично ее видел. Все лицо избито. Ножевые ранения на теле. Как они могли такое сделать с ребенком?! В голове не укладывается!" - отмечает дядя убитой Ергали Ережепов.

В полиции сообщают о задержании одного подозреваемого. По словам следователей, мужчина уже признал вину. Ему грозит от 20 лет до пожизненного. Ранее в соцсетях писали, будто девочка была изнасилована. Но это будет известно только после экспертизы. Также появились кадры, как сельчане пытаются отбить предполагаемого убийцу у полиции и устроить самосуд. Сейчас, по словам правоохранителей, ситуация в ауле стабилизировалась.

13 июля в Сарыагашском районе ранее неоднократно судимый мужчина с особой жестокостью убил пятилетнюю девочку.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса - Убийство малолетней.

По поручению Главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.