Убийство девочки в Туркестанской области: в отношении сотрудников службы пробации начали расследование

13 июля в Сарыагашском районе ранее неоднократно судимый мужчина с особой жестокостью убил пятилетнюю девочку.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса - Убийство малолетней.

По поручению Главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Подозреваемый Г. судим в 2006 году за убийство и приговорён к 10 годам лишения свободы. В мае 2023 года его осудили за то, что в ходе распития спиртных напитков в ссоре он топором ударил односельчанина. Судом с учётом того, что Г. примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, назначено три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Генеральной прокуратурой на данный приговор принесен кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы. С учётом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что соответствии с поручением президента готовится блок законодательных поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности.

Прорабатываются вопросы пересмотра санкций по данным преступлениям, изменения порядка назначения и освобождения от наказаний, погашения судимости, условий установления административного надзора за лицами, отбывающими наказание за тяжкие и особо преступления против личности.

Ход расследования уголовного дела генеральным прокурором взят на личный контроль.