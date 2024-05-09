Председатель Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
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Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.
В возложении приняли участие руководители парламентских фракций и горожане, собравшиеся у монумента в сквере "Ақжайық". Память павших героев почтили минутой молчания.
Памятник старшему сержанту и командиру пулеметного расчета Маншук Маметовой был открыт в Астане в 2018 году. Знаменитая казахская пулеметчица ушла добровольцем на фронт в возрасте 19 лет. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Героически погибла в бою под Невелем в октябре 1943 года и удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.
Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 79-й годовщиной великой Победы. На кануне глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана".
Премьер-министр страны Олжас Бектенов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя при штурме Рейхстага в Берлине.
В честь Дня Победы Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову.
Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев отдал дань памяти Бауыржана Момышулы.
В этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – дань память 1 млн 200 тысяч казахстанцам, участвовавшим в войне, их стойкости и героизму, а также трудовой доблести работавших в тылу. Эта победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв старшего поколения – наших дедов и отцов, бабушек и матерей.
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