Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному Талгату Бегельдинову

В честь Дня Победы Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы имени Талгата Бегельдинова.

В мероприятии приняли участие члены Национального курултая, а также Совета по молодежной политике.

Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, героически сражавшихся за Победу.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 79-й годовщиной великой Победы. На кануне глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана".