Руководитель Администрации Президента отдал дань памяти Бауыржана Момышулы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Сегодня Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 79-й годовщиной великой Победы. На кануне глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана".
Премьер-министр страны Олжас Бектенов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя при штурме Рейхстага в Берлине.
В честь Дня Победы Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову.
Самое читаемое
- Школьники прибыли на выпускной на роскошных авто и вертолёте: видео набирает популярность в соцсетях
- Парад во дворе ветерана ВОВ провели полицейские ВКО
- Видео с "кораблём-призраком" на Каспии набирает популярность в Сети
- Как 79-ю годовщину Победы празднуют в Алматы
- Новый чемпион мира высмеял Жанибека Алимханулы