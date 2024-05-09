Руководитель Администрации Президента отдал дань памяти Бауыржана Момышулы

Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Сегодня Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 79-й годовщиной великой Победы. На кануне глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана".

Премьер-министр страны Олжас Бектенов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя при штурме Рейхстага в Берлине.

В честь Дня Победы Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову.