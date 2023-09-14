Предприятие по производству беспилотников планируют запустить в Казахстане совместно с Турцией

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов отметил, что анализ последних вооруженных конфликтов показывает актуальность применения беспилотников, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Это очень важный вопрос. И сейчас на пленарном заседании Сената этот вопрос интересовал и депутатов. Анализ последних вооруженных конфликтов показывает актуальность применения БПЛА, мы это понимаем и принимаем соответствующие меры. В настоящий момент мы как приобретаем, так и разрабатываем сами.

На сегодняшний день у нас имеются БПЛА израильского производства, а также, произведенные в КНР, идет работа по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями, но я думаю это более четко прокомментирует соответствующий государственный орган", - сказал он, выступая в кулуарах Сената.