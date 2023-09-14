Предприятие по производству беспилотников планируют запустить в Казахстане совместно с Турцией
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Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов отметил, что анализ последних вооруженных конфликтов показывает актуальность применения беспилотников, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Это очень важный вопрос. И сейчас на пленарном заседании Сената этот вопрос интересовал и депутатов. Анализ последних вооруженных конфликтов показывает актуальность применения БПЛА, мы это понимаем и принимаем соответствующие меры. В настоящий момент мы как приобретаем, так и разрабатываем сами.
На сегодняшний день у нас имеются БПЛА израильского производства, а также, произведенные в КНР, идет работа по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями, но я думаю это более четко прокомментирует соответствующий государственный орган", - сказал он, выступая в кулуарах Сената.
Камалетдинов отметил, что в настоящий момент проводятся демонстрационные испытания казахстанских разработок по БПЛА.
"Сейчас БПЛА приравнивается к расходному материалу. Это как снаряд, ракета. Поэтому, их количество должно возрастать. Касательно бюджета: государство дает то, что может дать. Поэтому, мы запрашиваем, но государство будет выделять, исходя из имеющихся экономических возможностей", - добавил замминистра, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Минобороны увеличивать свои затраты из бюджета.
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