Предприниматели просят президента сохранить животноводческий комплекс

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Предприниматели из Актюбинской области обратились к Президенту Казахстана с просьбой сохранить Бестамакский животноводческий комплекс. Предприятие может закрыться из-за неподъёмного штрафа в семь миллиардов тенге, выписанного местным Департаментом экологии после проверки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на заявление председателя Ассоциации животноводческих и рыбных хозяйств Казахстана Батырбека Аубакирова.

По его словам, закрытие предприятия оставит без работы по меньшей мере 1 000 человек, из которых 400 – работники самого комплекса, а остальные заняты на сопутствующих направлениях – логистика, снабжение, реализация готовой продукции. Кроме того, ежегодно предприятие выплачивало порядка 400 миллионов тенге налогов в бюджет, а экспортный оборот предприятия составлял около 600 миллионов тенге.

"Сумма штрафа судами не подвергается сомнению и мнения других экспертов в расчёт не берутся. Однако, согласно заключению Казахстанской палаты экологических аудиторов, размер ущерба составил чуть более одного миллиарда тенге, а сметный расчёт, необходимый для восстановления окружающей среды – чуть более 14 миллионов тенге. Были привлечены и другие независимые эксперты, которые посчитали предполагаемый штраф также на сумму в десятки раз меньше назначенной. Так, согласно заключению государственной организации – филиала Центра судебных экспертиз, ответить на вопрос: "Каков общий объём загрязнения земли?" вообще не представляется возможным. Также не представляется возможным определить затраты, необходимых для восстановления земли. Поскольку опасных химических веществ не имеется. Далее, согласно экономической оценке ущерба от загрязнения окружающей среды косвенным методом, произведенной частной лицензированной компанией НПК ЭкоПромом – общий размер ущерба составил чуть более 200 миллионов тенге. А по заключению Альянса независимой судебной экспертизы – около 118 миллионов тенге. Если сравнивать назначенные Департаментом экологии суммы штрафов, то получается, что животноводческий комплекс нанёс больший вред экологии, чем металлургический завод в Темиртау. Там за вредные выбросы предприятие было оштрафовано на 500 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

По словам председателя Ассоциации животноводческих и рыбных хозяйств Казахстана Батырбека Аубакирова, в животноводческом комплексе согласны, что имелись нарушения и готовы понести ответственность. Государство и бизнес, по его мнению, могли бы найти компромисс, не приводя к ситуации, когда своими действиями власть фактически закрывает производство­.

Стоит отметить, что, когда предприятие стабильно работало цены в районе на свинину, которая является основным продуктом, были на уровне тысячи тенге за килограмм. Теперь рынок захватила российская свинина, которая дороже в два раза. Потерян и экспортный потенциал – Китай был готов покупать продукцию предприятия.