Празднование дня города отменили в Шымкенте

Фото: t.me/shymkentgov

Празднование Дня города, запланированное в Шымкенте на 19 июня, отменено. Об этом сообщили в аикмате мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz.

"19 июня в Шымкенте традиционно отмечается День города. В этом году в связи с лесными пожарами, произошедшими в Абайской области, праздничные мероприятия, запланированные ко Дню города, планируется провести в преддверии Дня Республики", - сказано в сообщении.

Масштабный лесной пожар в природном резервате "Семей орманы" унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

Касым-Жомарт Токаев лично извинился перед родными сотрудников лесничества и пообещал, что все виновные будут наказаны, заявив, что Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия.