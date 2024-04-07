Фактов мародёрства в подтопленных регионах не допущено — МВД

Под охраной полиции в зонах подтопления сейчас находятся 1 266 покинутых жилых домов и других объектов. При этом ни одного случая мародёрства не было допущено. Об этом заявил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz.

"Личный состав органов внутренних дел страны продолжает нести службу в усиленном варианте. В МВД и региональных департаментах оперативные штабы продолжают работу в круглосуточном режиме. На всех уровнях организовано взаимодействие с органами гражданской защиты", — сказал Алекешев на брифинге республиканского информационного штаба.

Кроме того, 15 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии сегодня обеспечивают охрану правопорядка по стране. Помимо этого, 5,5 тысяч сотрудников участвуют в аварийно-спасательных мероприятиях. Задействовано 989 единиц техники. Это – патрульные автомашины, служебные автобусы, КАМАЗы, УРАЛы и два вертолёта, которыми совершено 59 облетов.

Организовано безопасное пребывание граждан в 87 крупных пунктах временного размещения.

Введено и поддерживается ограничение движения на 17 участках дорог республиканского значения.

Из зон подтопления организованными колоннами патрульной полицией сопровождено 3,5 тысяч единиц автотранспорта.

Также МВД РК обеспечивает охрану стратегических объектов.

Напомним, к этому часу подтопленными остаются 3 686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных домов в семи областях. Это – Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. С начала паводкого периода в стране спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей.

В зонах ЧС работают около трёх тысяч медиков.