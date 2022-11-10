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arbat.media Сегодня, 09:40
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Фото: arbat.media

Правительство утвердило размер дивидендов для "Хабара" за 2019 год

Правительство утвердило дивиденды для АО "Агентство "Хабар", которые общество должно выплатить за 2019 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

"Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующее дополнение: дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: "2-1. Акционерное общество "Агентство "Хабар", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, направляет на выплату дивидендов на государственный пакет акций 5 (пять) процентов от чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности по итогам 2019 года", - говорится в постановлении.

Постановление подписано четвёртого ноября, но в действие вводится с 23 декабря 2020 года.

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#выплаты #дивиденды #Правительство РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:40
126
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