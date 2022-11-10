Правительство утвердило размер дивидендов для "Хабара" за 2019 год

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Правительство утвердило дивиденды для АО "Агентство "Хабар", которые общество должно выплатить за 2019 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

"Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующее дополнение: дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: "2-1. Акционерное общество "Агентство "Хабар", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, направляет на выплату дивидендов на государственный пакет акций 5 (пять) процентов от чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности по итогам 2019 года", - говорится в постановлении.

Постановление подписано четвёртого ноября, но в действие вводится с 23 декабря 2020 года.