Лента новостей
- 2,2 триллиона тенге планируют выделить из Нацфонда в 2023 году 09:56 33
- Скандал в казино: министр обороны рассказал о расследовании в отношении военнослужащих 09:49 118
- Правительство утвердило размер дивидендов для "Хабара" за 2019 год 09:40 100
- Кубок Билли Джин Кинг: сборная Казахстана завершила выступление на первенстве мира 09:19 116
- 58 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 08:49 141
- Прогноз на нокаут в бою Алимханулы — Бентли сделали в России 08:18 304
- Камни против гололёда. После жалоб водителей в Караганде оштрафовали подрядчика 07:37 254
- Какие медобъекты построят в Астане 06:51 212
- В коридоре работают педагоги школы Актау из-за нехватки кабинетов 05:39 416
- Карагандинский беркутчи стал чемпионом мира 04:09 608
- Неизвестные срубили десятки деревьев вдоль трассы Усть-Каменогорск — Риддер 03:17 427
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 02:41 308
- Въезд туристов в ОАЭ вернулся к доковидным правилам 01:02 488
- Марк Цукерберг сократит свыше 11 тысяч сотрудников Meta 00:14 348
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 1328
- Борьба с коррупцией, повышение зарплат и ремонт дорог - главное из выступлений кандидатов перед избирателями 09.11.2022 328
- Новая улица появится в Астане 09.11.2022 431
- Открытие эпитафии Кутлуг-Кагана - важное событие в мировой науке 09.11.2022 451
- Назым Кызайбай выиграла бронзу чемпионата Азии по боксу 09.11.2022 465
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 421
- Снегопады ожидаются в Казахстане 10 ноября 09.11.2022 451
- Более 300 ДТП произошли в Казахстане с начала ноября 09.11.2022 397
- "Зарплаты от 400 тысяч тенге и карьерный рост": дорожники рассказали правду о своей профессии 09.11.2022 718
- Члены ЦИК проверили готовность к выборам в Шымкенте, Жетысуской и Туркестанской областях 09.11.2022 337
- Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения 09.11.2022 520
- Опасная вакансия: как не попасть на удочку наркокураторов, рассказал полицейский 09.11.2022 583
- Короля Карла III забросали яйцами в Великобритании 09.11.2022 783
- Казахстанцы смогут отменить законы и акты, нарушающие их конституционные права и свободы 09.11.2022 813
- Собственная Stem-лаборатория и телестудия появились в сельской школе в Павлодарской области 09.11.2022 375
- Как "зелёные" технологии могут изменить экономику Казахстана рассказали во Всемирном банке 09.11.2022 538
- Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира 09.11.2022 714
- Сельская молодёжь больше городской готова к участию в выборах - исследование 09.11.2022 482
- Задержание бывшего вице-министра Тимура Токтабаева прокомментировали в МИИР 09.11.2022 682
- Более 1,5 миллиона вкладчиков подали заявление на получение 10% компенсации по депозитам 09.11.2022 444
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 391
- Паспорт стал доступен в eGov Mobile 09.11.2022 423
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 9820
- Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае 09.11.2022 404
- Как задать вопрос кандидату в президенты 09.11.2022 367
- "Я хочу, чтобы насилие стало меткой позора для семейных дебоширов" - Салтанат Турсынбекова 09.11.2022 396
- Когда Закон "О Елбасы" утратит силу в Казахстане 09.11.2022 602
- ДТП с автобусами в Алматы: один из водителей потерял память 09.11.2022 988
- Более 400 учёных из Казахстана бесплатно стажируются в ведущих вузах мира 09.11.2022 701
- Групповую драку с участием полицейских прокомментировали в ДП Алматы 09.11.2022 849
- Девять преступлений экстремистской направленности выявили в Туркестанской области 09.11.2022 429
- "Turkish Airlines" планирует запустить рейсы между Астаной и Анкарой 09.11.2022 543
- Директор "Астана-Зеленстрой" признался в получении взятки 09.11.2022 1078
- "Тормозная система работала исправно" - ДТП с автобусами прокомментировали в "Алматыэлектротранс" 09.11.2022 903
- Салтанат Турсынбекова: ситуация с представленностью женщин во власти ужасающая 09.11.2022 532
- Пропавшие вещдоки на 45 миллионов тенге: в Шымкенте нашли килограмм золотых изделий 09.11.2022 1060
- Минздрав РК: Родители должны получать данные о вакцинах, которыми прививают их детей 09.11.2022 312
- Жигули Дайрабаев обвинил Мухтара Тайжана в беспринципности 09.11.2022 1334
- Более двух миллионов доз российской вакцины против гриппа закупил Казахстана 09.11.2022 392
- Более миллиона случаев ОРВИ зарегистрировали с 1 октября в Казахстане 09.11.2022 400
- Многие казахстанцы идут на самоподжог - депутат обратился к Верховному суду 09.11.2022 445
- Жительница Алтая почти год незаконно получала пенсию в двух странах 09.11.2022 773
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 703
- В домах Риддера потеплело. Теплоснабжение в городе восстановят в течение двух дней 09.11.2022 410
- Топ-менеджмент "Арселора" должен оставаться под подпиской о невыезде — мажилисмен 09.11.2022 452
- Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных — Верховный суд 09.11.2022 1023
- Присяжным хотят разрешить рассматривать дела по тяжким преступлениям 09.11.2022 499
- Ставшего знаменитым лже-сотрудника Антикора приговорили к тюремному сроку 09.11.2022 896
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 523
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 566
- Антикор арестовал элитное имущество бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева 09.11.2022 5101
- Председатель мажилиса Ерлан Кошанов представил нового депутата 09.11.2022 401
- Спецоперация КНБ и прокуратуры: задержаны 32 участника региональной ОПГ, работавших на "воров в законе" 09.11.2022 8204
- ЕЭК: страны ЕАЭС увеличили производство сельхозпродукции на 5,4 процента 09.11.2022 409
- Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса 09.11.2022 430
- В США кто-то получил самый большой джекпот в истории. На кону два миллиарда долларов 09.11.2022 1107
- COVID-19 за сутки заразились 66 казахстанцев 09.11.2022 446
- Эффект Уимблдона: Казахстан победил Великобританию на Кубке Билли Джин Кинг 09.11.2022 905
- Еще 86 миллионов тенге выделят на зимнее содержание дорог в Костанайской области 09.11.2022 549
- Озвучены льготные условия для призывников воинских частей МЧС Казахстана 09.11.2022 706
- Обычная ОРВИ довела ребенка до реанимации в Актюбинской области 09.11.2022 3796
- Два казахстанских вуза вошли в топ-100 лучших университетов Азии 09.11.2022 2639
- В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96 09.11.2022 519
- В Петропавловске место порыва на трубе, лишившей город воды, нашли при помощи робота 09.11.2022 520
- Фрагменты двух старинных кораблей были обнаружены у берегов Каспия 09.11.2022 782
- Полицейские спасли мужчину из ледяной воды в Астане 09.11.2022 893
Правительство утвердило размер дивидендов для "Хабара" за 2019 год
Правительство утвердило дивиденды для АО "Агентство "Хабар", которые общество должно выплатить за 2019 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.
"Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующее дополнение: дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: "2-1. Акционерное общество "Агентство "Хабар", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, направляет на выплату дивидендов на государственный пакет акций 5 (пять) процентов от чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности по итогам 2019 года", - говорится в постановлении.
Постановление подписано четвёртого ноября, но в действие вводится с 23 декабря 2020 года.
-
Trend news
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 02:41 308
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 1328
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 9820
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 703
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 523
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 9830
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1583
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17450
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 2976
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 1841
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3324
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7339
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5563
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1555
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9256
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1214
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1321
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2003
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 33822
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2073
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3289
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1879
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2899
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3155
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42631
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1644
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57536
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13910
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16896
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2724
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2591
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3629
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3772
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5055
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12822
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6219
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89098
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5142
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4684
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13519
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6876
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3570
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3901
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33690
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4705
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5809
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12740
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11843
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8673
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301293
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9148
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8486
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25718
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8995
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8737
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15817
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11391
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11120
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12848
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29286
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10878
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14593
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22119
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12559
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13081
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9955
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30058
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10043
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349347
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38555
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10902
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11486
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17387
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10674
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50575
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15606
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13455
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12664
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11887
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 12240
-
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 421
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 391
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 566
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 702
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 600
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 734
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 999
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 993
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1216
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1685
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2019
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1681
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1956
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1821
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1928
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1929
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1703
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2176
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2427
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2140
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20236
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2450
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2297
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2311
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7406
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3036
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13705
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11865
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11877
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12447
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11478
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15748
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12479
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13975
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14957
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14654
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12208
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12623
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29763
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13610
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16130
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12701
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13916
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14590
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15832
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14005
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15984
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15505
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16688
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16577
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33211
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17056
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18032
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17684
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18602
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18514
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27648
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17993
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25279
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36025
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19753
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26156
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24447
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26278
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22358
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23870
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22150
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21841
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21787
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37468
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23849
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21947
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27044
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26041
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26411
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25666
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25756
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27938
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28447
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 27094