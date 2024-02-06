Правительство должно перейти к кардинальным конкретным действиям – Токаев

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса парламента отметил, какие задачи ставит перед новым правительством, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мировые эксперты в Центральной Азии оценивают Казахстан как государство с хорошим стабильным экономическим развитием. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Нам нельзя расслабляться. Другими словами, необходимо достичь долгосрочных перспектив и задач. Для того чтобы Казахстан стал одной из развитых стран, мы должны приложить усилия. Это не просто лозунг, это задача, которая стоит перед нами", – сказал Токаев.

Прежде всего, как отметил глава государства, необходимо придать новый импульс политическому экономическому развитию. Необходимо пересмотреть задачи, которые страна ставит перед собой. Правительство должно перейти к кардинальным конкретным действиям. Эту задачу надо выполнять не на словах, а на деле.

"Так мы выйдем на новый уровень развития. Новый Налоговый кодекс, новый Бюджетный кодекс, новое законодательство по госзакупкам приобретут новую форму. Нам нужно устранить имеющиеся барьеры и разработать новые механизмы и в социальной сфере, и в агропромышленности. Правительство должно играть новую важную роль, оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги. Правительству необходимо принимать смелые новые решения во благо нашего народа", – подчеркнул Токаев.

Напомним, Мажилис утвердил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы кабмина Казахстана. Депутаты Народной и Общенациональной социал-демократической партий не поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова в качестве премьер-министра страны, а партии "Акжол", "Ауыл" и "Respublica" проголосовали "за" него.