НПК и ОСДП не поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова

Депутаты Народной и Общенациональной социал-демократической партий не поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова в качестве премьер-министра страны и решили воздержаться во время голосования, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Фракция Народной партии Казахстана приняла решение воздержаться по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Решение НПК - это сигнал к тому, что пора правительству менять подходы и не наполнять новые формы старым содержанием", - сказал руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов.

Общенациональная социал-демократическая партия также воздержалась при голосовании за кандидата в премьер-министры.

"Казахстану требуется свежий взгляд на решение накопившихся вопросов. Нужна прорывная инициатива по построению нового экономического курса, фундамент которой прошлый состав правительства так и не заложил. В этом плане у нас есть определённые сомнения по новой кандидатуре в премьер-министры. Фракция ОСДП решила воздержаться при голосовании за кандидата в премьер-министры", - сказал руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Партии "Акжол", "Ауыл" и "Respublica" поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова.