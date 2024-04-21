Пожарные спасли 88-летнюю жительницу Кокшетау
Сегодня, 08:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:33Сегодня, 08:33
133Фото: МЧС РК
В Кошетау огнеборцы вытащили из горящей квартиры пожилую женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение по пожаре в многоэтажке по улице Ауэзова, поступило 21 апреля в 7:20. Площадь, охваченная огнём составила 12 квадратных метров.
"Незамедлительно на место вызова выехали 15 спасателей и 3 единицы техники ДЧС Акмолинской области. Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы зашли в квартиру на третьем этаже. Во время тушения в квартире обнаружили женщину 1936 года рождения. Пострадавшую передали сотрудникам БСМП", — говорится в сообщении.
Огонь локализовали в 7:37 и ликвидировали в 7:40. Причина пожара устанавливается.
Самое читаемое