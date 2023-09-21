Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации

Врачи Тараза рассказали о состоянии строителей, пострадавших при пожаре в одной из школ города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП произошло 17 сентября в 00:32 в трёхэтажном здании средней школы №44.

Серьезные переломы позвоночников получили две девушки, спасаясь от пожара. Сейчас они в реанимации.

Девушки и ещё пять человек подрядной ремонтной бригады ночью красили один из классов, когда вдруг вспыхнул огонь. Кто-то успел убежать через дверь, а двум девушкам-строителям пришлось прыгать из окна третьего этажа.

"Травмы у обеих: у одной два ребра слева, у второй одно ребро справа. У одной позвоночник — два поясничных позвонка L2, L4. У другой один взрывной, очень серьезный, перелом позвоночника поясничный. В данный момент обе пациентки тяжёлые, обе стабильные", — рассказал заместитель главного врача многопрофильной больницы города Тараза Сакен Жумашев.

Ещё пятеро строителей из бригады получили ожоги. Двое тоже в больнице. Родные и близкие рабочих пытаются найти виновных. Они уверены, кто-то должен понести наказание за ЧП и оплатить лечение пострадавшим.

"Это неправильно, что они работали в ночное время. Работа должна быть до 6 часов вечера — и не позже. Акимат, наверное, сказал подрядчику, что тот должен закончить за короткий срок. Они последнюю неделю точно круглосуточно работали", — поделилась Салима Нарымбетова. "Наши девочки теперь могут остаться инвалидами. В областном акимате сказали, что приедут, помогут, поставят на ноги. Но столичные медики сюда не торопятся. А кто реабилитацию оплатит? Ведь это не простуда, это переломы позвоночника", — отметила Гульжан Садыкулова.

В школе сейчас работают следователи. Полиция выясняет, почему загорелись банки с краской и канистры с растворителем. Аким города пообещал взять расследование на личный контроль.

"Я встречался с родителями пострадавших жителей нашего города. Вопрос у меня на контроле, любая помощь, которая требуется как со стороны акимата, так и со стороны подрядчиков, будет оказана", — заверил аким Тараза Бахытжан Орынбеков.

Медики уверяют, что в ближайшее время к тяжелым пациентам приедут столичные специалисты. Девушкам предстоят сложное лечение и долгая реабилитация.