Пожар в школе Тараза: есть пострадавшие

В Таразе произошёл пожар в одной из школ, где велись строительные работы. Пострадали пятеро строителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

ЧП произошло 17 сентября в 00:32 в трёхэтажном здании средней школы №44.

"Площадь пожара 20 квадратных метров. С 6 июня в этой школе, в одном блоке, проводятся ремонтные работы. Пожар локализован в 00:50 и ликвидирован в 00:52", - сообщили в ДЧС региона.

В результате происшествия с различными травмами госпитализированы пять человек. Четверо строителей женщины 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.

От департамента по ЧС Жамбылской области выезжали 34 человека личного состава, было задействовано девять единиц техники.

Начато расследование, причина пожара устанавливается.

Версию о взрыве в школе №44 официальное ведомство не подтвердило.

По данным областного управления образования, строительно-ремонтные работы до сих пор продолжаются в семи школах областного центра.