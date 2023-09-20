Пожар в школе Тараза: есть пострадавшие
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В Таразе произошёл пожар в одной из школ, где велись строительные работы. Пострадали пятеро строителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
ЧП произошло 17 сентября в 00:32 в трёхэтажном здании средней школы №44.
"Площадь пожара 20 квадратных метров. С 6 июня в этой школе, в одном блоке, проводятся ремонтные работы. Пожар локализован в 00:50 и ликвидирован в 00:52", - сообщили в ДЧС региона.
В результате происшествия с различными травмами госпитализированы пять человек. Четверо строителей женщины 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.
От департамента по ЧС Жамбылской области выезжали 34 человека личного состава, было задействовано девять единиц техники.
Начато расследование, причина пожара устанавливается.
Версию о взрыве в школе №44 официальное ведомство не подтвердило.
По данным областного управления образования, строительно-ремонтные работы до сих пор продолжаются в семи школах областного центра.
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