Пожар на территории "Казахфильма" потушили в Алматы

Фото: ДЧС Алматы

В соцсетях стали появляться видео с места пожара на киностудии "Казахфильм". Как выяснилось позже, горел столярный цех, передаёт BaigeNews.kz.

Как прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматы, в 12:20 на пульт "101" поступил вызов повышенного ранга опасности, однако класс пожара не подтвердился.

"Произошло горение рабочего стола, инструмента и оконных проёмов в столярном цехе по изготовлению декораций АО "Казахфильм". Предварительно, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Загорание локализовано в 12-40 и ликвидировано в 12-42. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

В ДЧС уточнили, что причина пожара пока устанавливается. Само здание железо-бетонное, поэтому угрозы распространения огня на другие помещания не было.