Появились новые подробности об 11 утонувших в Сырдарье

В акимате Туркестанской области уточнили данные об утонувших в Сырдарье, передаёт BaigeNews.kz.

"Отдых на берегу реки Сырдарьи в Отырарском районе обернулся трагедией для членов четырех семей из одной династии. Вчера вечером, около 18.00, поступило сообщение от жителей о том, что утонули люди. Из 20 человек, пришедших купаться, 11 утонули. Это пятеро детей и шестеро взрослых. Обнаружены тела 8 человек. Поиски тел остальных 3 граждан продолжаются. Первый замакима области Зулыпхар Жолдасов и замкима области Бейсен Тажибаев посетили место трагедии. Они также побывали в домах погибших и выразили соболезнования родным. Им окажут соответствующую помощь", - рассказали чиновники.



Напомним, что 21 августа в реке Сырдария в Туркестанской области утонули 11 человек. Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте.