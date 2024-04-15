Помогли ли стороне защиты вещественные доказательства, рассказала адвокат Уразбахова

На заседании суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой рассмотрели вещественные доказательства. А именно одежду девушки, в которой она была в день смерти. В кулуарах заседания адвокат Жанна Уразбахова рассказала, помогло ли это потерпевшей стороне, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жанна Уразбахова считает, им удалось доказать суду, что просто так снять через обувь узкие брюки, как об этом рассказывал Бишимбаев 3 апреля на заседании суда, невозможно.

"На исследованных видео видно, что у Салтанат были очень узкие брюки При таких узких брюках это невозможно сделать. Вы сами видели, что, во-первых, брюки узкие, во-вторых, через ботинки их снять невозможно. Женщины понимают, что это невозможно сделать сквозь обувь", - утверждает адвокат.

Также Бишимбаев отмечал, что, когда снимал брюки, случайно порвал нижнее бельё погибшей.

"Мы исследовали, нижнее бельё было разорвано в двух местах. Не просто зацепили, прям порвали", - сообщила Уразбахова.

Журналисты поинтересовались у адвоката, была ли попытка изнасилования жертвы.

"Мы ставили этот вопрос перед судебными медицинскими экспертами. Но я бы не хотела сейчас на этом останавливаться из этических соображений", - сказала Жанна Уразбахова.

Также во время заседания сторона защиты подсудимого попросила вскрыть содержимое косметички. Как считает Уразбахова, тем самым они хотели опровергнуть слова ассистентки Нукеновой.

"Два заседания назад была допрошена её помощница, которая говорила о том, что Салтанат в последнее время сильно экономила и просила купить дешёвую косметику. Видимо, в связи с этим защитники пытались её слова подвергнуть сомнениям, и говорили о том, что у нее премиальная косметика. Но мы сами видели, что там не такая дорогая косметика, из масс-маркета", - сказала адвокат.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее Бишимбаев рассказывал, как порвал своей супруге рубашку и снял брюки.

Ассистент Салтанат рассказывала, что Нукенова жаловалась на супруга, на то, что он её тиранит, бьёт, не разрешает работать и просила купить её самую дешёвую косметику, несмотря на то, что ранее позволяла себе косметику из премиального сегмента.