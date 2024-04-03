"Падала и билась об пол" - Бишимбаев о смерти Нукеновой

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Подозреваемый экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев рассказал о том, что происходило в ночь смерти его супруги, передаёт BaigeNews.kz.

После того, как Салтанат Нукенова спустила в унитаз подарки Бишимбаева, он пошел в сторону бара. Он был потерян эмоционально, говорит подсудимый.

"Я схватил первую попавшуюся бутылку. Даже не помню, что это было. И побрел назад. Маляры работали. Единственное я остановился и спросил у них: "Ребята у вас есть зажигалка?". Такая стрессовая ситуация была, захотелось покурить. Они ответили, что у них нет", - сказал Бишимбаев.

Далее он вернулся в випку, где была Нукенова. На тот момент она закрылась в туалете. Бишимбаев слышал крики из туалета и удары об стенку, маты. Он начал стучаться, бить кулаком по двери и схватился за штатив. В результате в двери появилась небольшая дырка, говорит Бишимбаев.

После этого Салтанат открыла дверь. Она накинулась на Бишимбаева матом. У них началась словесная перепалка. В какой-то момент, как рассказывает ее муж, она кинулась с кулаками на него и порвала ему рубашку. Он схватил ее за плечи и начал трясти. Он толкнул ее, и Нукенова ударилась об стенку.

Как рассказывает Бишимбаев, он порвал ей рубашку. Салтанат разозлилась и начала срывать с себя одежду и кинула ее Бишимбаеву. Он дал ей пощечину. Она отступила.

"Это все быстро происходило. В какой-то момент она говорит: "Я сейчас и штаны сниму". Она начала дергать штаны. Я схватил ее сзади, за пояс. Лицом она была развернута к унитазу, а спиной ко мне. Я сзади схватил ее за штаны, она хотела их дернуть и спустить вниз. Она говорила, что все мне в лицо бросит. Это все в агрессивной форме. И, когда она дергала вниз штаны, в какой-то момент, я разозлился и отпустил их. И получился такой противовес, движение. Она, видимо, думала, что я буду держать и дернулась резко. А я в этот момент отпустил пояс и как-то у нее штаны слетели вниз. Она потеряла равновесие и начала заваливаться в сторону унитаза. Она ударилась об стенку и как-то полетела. Стена от нее была справа, она начала заваливаться и полетела сначала об стену. От нее оттолкнулась рукой и лицом упала на унитаз. Просто сильный был удар. Грохнулась. От унитаза у нее лицо отскочило, она упала на пол. Было два удара", - сказал Бишимбаев.

Секунд 10 -15 Салтанат лежала на полу, ее глаза были открыты. Далее она начала медленно подниматься.

"Когда она смыла украшения, я увидел, что часы не смылись и обручальное кольцо тоже. Я тогда сказал ей: "Достань, что осталось". Она вытащила их и бросила на пол", - добавил Бишимбаев.

По его словам, Салтанат плохо контролировала свое тело. И не говорила о своем самочувствии.

Далее он вышел покурить. Бишимбаев был зол и чтобы выпустить пар начал швырять стулья в зале. Когда он вернулся в туалет, Салтанат сидела, прислонившись к стене.

Он хотел помочь дойти ей до дивана. Это было около 4:30 утра, говорит Бишимбаев.

"Когда она вставала, падала и получается билась коленами об пол, об стену. Все это как-то происходило... В какой-то момент я сзади обхватил ее за живот и приподнял", - сказал Бишимбаев.

Далее она начала идти сама, но потеряла координацию и упала на пол, ударив лицо.

Бишимбаев не мог понять, что происходит с состоянием Нукеновой. "Я положил ее голову на коленку и спросил: "Что с тобой? Скорую вызвать?" Она молча лежит и смотрит. Минуты три-четыре. В какой- то момент она ожила, встала и дальше сама дошла до дивана. Я подумал: "Неужели она меня разыгрывает?", - сказал Бишимбаев.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.