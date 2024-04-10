"Боялась, что он убьет её" — свидетель о жизни Нукеновой и Бишимбаева

В Астане на разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступила её ассистент, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, Куандык Бишимбаев записался на консультацию по астрологии к Нукеновой 4 июня 2022 года. В консультации ему было отказано, так как Нукенова не принимала мужчин.

В конце августа Нукенова принимала девушку Камилу, которая настаивала на том, чтобы Салтанат познакомилась с Бишимбаевым. Об этом Нукенова рассказала своей ассистентке.

"Салтанат сказала: "Он был женат, украл всю казну. Я не хочу с ним знакомиться", — рассказал свидетель на суде.

В октябре она узнала, что Нукенова выходит замуж за Бишимбаева.

Далее свидетель рассказывает, что Нукенова приехала в Шымкент после Нового года, и они планировали встретиться. Но перед встречей Салтанат отменила планы, сообщив, что они с мужем поругались.

В конце января, как рассказывает свидетель, Нукенова попросила купить цветы для матери супруга на ее юбилей.

"Я поехала в цветочную. Заказала. Салтанат мне позвонила, рассказала, что именно нужно заказать. Оказалось, это нужно было для юбилея Альмиры Балтабаевной. И на фоне Куандык кричал: "Скажите, что это для матери министра. Я все проверю. Удивилась, потому что у него был грубый и надменный голос", — сказала свидетель.

По ее словам, Нукенова жаловалась ей на семейную жизнь. Салтанат рассказывала, что супруг не дает ей работать.

Впервые о намерении Нукеновой уйти от Бишимбаева свидетель узнала в начале февраля. Также об этом Нукенова сообщала в апреле.

С 18 по 28 июня Салтанат находилась в Шымкенте и периодически звонила по ночам ассистентке.

"Пару раз ночью слышала звонки от нее, спрашивала о том, что случилось? У нее был очень грустный голос. Голос дрожал. Она просила ее забрать. Когда спрашивала, где она находится, Куандык перехватывал телефон и говорил: "Хватит звонить своей Анаре", - рассказала свидетель.

5 июля Салтанат Нукенова и ассистентка встретились в Шымкенте. До этого супруга Бишимбаева звонила ей в четыре утра.

Утром Нукенова спросила ассистентку о том, куда она может поехать с чемоданом.

Когда они встретились, Нукенова была без чемодана. В этот день свидетель заметила следы удушья у Салтанат.

"Слева у нее были следы от удушья. Следы от веревок. Вся левая сторона была в синяках", — рассказала свидетель.

Нукенова сообщила ей, что хочет уехать домой в Павлодар.

"Я ей сказала: "Хорошо, давайте поедем сейчас". На что она ответила, что Куандык уехал на один день в Алматы. Родители не разрешают ей уезжать, сказали остаться, дождаться Куандыка и не дали ей чемодан. Поэтому она вышла без чемодана, вещей, чтобы встретиться со мной".

Отвечая на вопросы адвокатов потерпевшей стороны, свидетель сообщила, что Нукенова рассказывала о том, что Бишимбаев тиранит ее.

"Она начала рассказывать, что он ее тиранит, бьет. Избивает ее. И она сказала, что боится, что он убьет ее", — сказала свидетель.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Бишимбаев заявил, что не признает вину в суде. Он также сообщил, что он не раз сталкивался со сложным поведением супруги.