Полиция нашла двух восьмиклассников, "заминировавших" школу в Таразе

Полицейские Жамбылской области установили личность двух восьмиклассников, которые сообщили о взрывном устройстве в одной из школ Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

В начале учебного года на электронный адрес одной из школ Тараза поступило письмо. Авторы писали об угрозе взрыва здания и требовали выплатить 10 млн тенге. Полиция выехала на место, провела необходимую проверку. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась, взрывное устройство не нашли. Было начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"13 сентября при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Жамбылской области и отдела по противодействию экстремизму УП города Тараз установлены два восьмиклассника одной из школ области. Мотивом поступка послужила детская шалость и желание сорвать занятия", — рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В полиции напомнили, что такие "розыгрыши" наносят серьёзный ущерб обществу и государству, срываются графики работы учреждений и предприятий. Что касается наказания, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрен штраф до 5 тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, а также либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовную ответственность могут понести граждане, достигшие 14 лет.

"Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причинённый таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей", — пояснили в ДП.

При поступлении сообщений об актах терроризма правоохранительные органы всегда действуют, исходя из предпосылок существования реальной опасности. Поэтому по всем поступившим угрозам организуется обязательный выезд экстренных служб, эвакуация граждан, проводятся детальные проверки объектов, принимаются меры по поиску взрывных устройств.