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Лента новостей

kr.informator.ua Сегодня, 17:57
281
Сегодня, 17:57
281
Фото: kr.informator.ua

Несколько школ "заминировали" в Усть-Каменогорске

Во вторник, 14 февраля, на электронную почту школ города Усть-Каменогорск неоднократно поступили сообщения от разных IP адресов о закладке взрывных устройств, передает BaigeNews.kz. В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что сейчас сапёры проводят проверку в зданиях учебных заведений. 

"Специализированными  службами области в настоящее время проводится проверка и осмотр объектов. Просим сохранять спокойствие и с пониманием относится к введённым ограничениям", - сообщили в ведомстве. 

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#лжетерроризм #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:57
281
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