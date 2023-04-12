"Полиция действовала в рамках закона" –Генпрокуратура

Фото: BaigeNews.kz

Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев сообщил, что полиция действовала в рамках закона на митингах, которые прошли в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, 11 апреля была задержана группа нефтяников, митинговавших у здания Минэнерго.

"Полицейские действовали в рамках закона, нарушений в их действиях мы не видим. Был соблюден установленный законом порядок, алгоритм. Это же собрание с воскресенья, так скажем, длилось, неоднократно проводились встречи со стороны уполномоченных органов. После уполномоченных органов, когда от всех предложений отказались (рабочие) прокуратура все эти два дня на системной основе разъясняла требования закона, более того, был предложен правовой метод решения этого вопроса, то есть переговорный процесс, досудебное регулирование, судебное регулирование, предложен правовой метод – проведение этой же акции с уведомлением местного исполнительного органа", - сообщил заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса.

По его словам, несмотря на это, акция продолжалась.