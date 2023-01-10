Полиция Алматы изъяла 100 килограммов "синтетики" в спецлаборатории Алматы

Фото: polisia.kz

100 килограммов синтетических наркотиков изъято в спецлаборатории полицией Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz. Производство было расположено в одном из частных домов в Алатауском районе Алматы. Работал в ней 32-летний мужчина, по совместительству и “химик”, и фасовщик и оптовый реализатор.

"Информация, полученная оперативным путем, была тщательно проверена – она подтвердилась. На протяжении нескольких месяцев “производственник” наладил работу лаборатории, изготавливая в ней синтетический наркотик “мефедрон”. Как установлено, гражданин Б. следовал онлайн-инструкциям своего, так называемого, работодателя. Лабораторному делу его научил куратор, обеспечив поставку необходимого сырья. Химик – наркоделец арендовал частный дом с подсобным помещением: в сарае разместил нарколабораторию, сам проживал в основном строении. Подозреваемый утверждает, что заинтересовался преступным предложением из-за щедрой оплаты труда", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Наркоделец задержан в ходе специальной операции. Нарколаборатория ликвидирована.