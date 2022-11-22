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Погибшего пожарного похоронили в Акмолинской области
Погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь. Попрощаться с ним приехало несколько сотен человек, передаёт BaigeNews.kz.
Траурные мероприятия прошли в Акмолинской области.
"Сегодня прошли похороны героя Аскара Забикулина, который ценою собственной жизни спас троих людей из пожара. Прощание состоялось у центральной мечети в Кокшетау, собралось очень много людей. От гарнизона из Астаны с утра выдвинулись порядка 150 человек. Коллеги Аскара, которые были с ним рядом в последние годы. Они поехали отдать дань памяти герою, представители руководства МЧС", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Со словами соболезнования в адрес семьи выступили руководство столицы и Акмолинской области, представители МЧС, общественности и духовенства. Аскара похоронят в родном селе Ульги района Биржан сал.
Напомним, пожар в одном из жилых комплексов Астаны произошёл 16 ноября. Аскар спустился в горящую квартиру на 11 этаже с помощью веревки. Ему пришлось снять защитную одежду, чтобы пробраться в окно и спаси молящих о помощи людей.
Мужчина получил ожоги 80 процентов тела. Несколько дней он провел в реанимации столичной больницы, но несмотря на все усилия врачей, скончался.
У офицера остались жена и двое детей. Им подарили квартиру. По указу президента пожарного наградили орденом "Айбын" 1 степени. Также стало известно, что его имя будет носить и одна из улиц столицы.
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