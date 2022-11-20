Пожарный, спасший трёх человек в Астане, скончался в реанимации

Сегодня в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи, передает BaigeNews.kz. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Аскара Забикулина. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах. Аскар был светлым человеком, ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", - говорится в сообщении ведомства.

У Аскара остались жена и двое детей. В МЧС сообщили, что окажут всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошёл сильный пожар. Из огня спасатели вынесли пятерых человек. Один из пожарных, Аскар Забикулин, помог жителям, но сам получил сильные ожоги 80% тела. Он спустился по спасательной веревке с 12 на 11 этаж, чтобы попасть в квартиру через окно. Для этого ему пришлось снять боевку, в камуфляже он прошёл через горящие комнаты, нашёл 80-летнюю пенсионерку и её 22-летнюю внучку, и вынес их из огня. Спасатель также успел вынести 10-летнего ребенка из соседней квартиры, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

Редакция BаigeNews.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Аскара.