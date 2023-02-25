Подвижной пункт обогрева организовали для комиссии, расследующей ЧП с вертолётом в ЗКО

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Для членов комиссии, расследующих авиароисшествие в ЗКО, организован подвижной пункт обогрева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пункт обустроен на базе вахтового автобуса МЧС, для доставки заинтересованных лиц до места происшествия задействован автомобиль ДЧС ЗКО высокой проходимости "Трэкол".

"Проработан вопрос по поиску складов и ангаров для хранения обломков и частей поврежденного вертолета, а также обеспечение их доставки с привлечением грузовой автотехники и кранов", — сообщили в МЧС.

Расследованием авиапроисшествия занимаются представители департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР и департамента полиции на транспорте МВД, задействованы представители завода-изготовителя.

Напомним, 23 февраля вертолёт Ми-8 АО "Казавиаспас", совершавший облёт трубопровода по заказу АО "Казтрансойл", совершил жесткую посадку в шести километрах от населённого пункта Чапурино в Западно-Казахстанской области. В результате погибли четыре человека и двое пострадали.

По факту авиапроисшествия начато досудебное расследование. Кроме того, Комитет гражданской авиации проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8.

Фото : МЧС РК