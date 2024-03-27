Подтопления в области Абай: обстановка стабильная

По информации ГУ "Казселезащита" по состоянию на 27 марта 2024 года уровень воды реки Богас район Аксуат села Кызылкесек составляет 110 см при критическом 222 см, передаёт BaigeNews.

"Наблюдается повышение уровня воды на 30 см. Температура воздуха +3 градусов, мутность - 1 балл, высота снега - 7 см, неполный ледостав, погода малооблачно. Обстановка стабильная, угрозы подтопления жилых домов нет", - говорится в сообщении.