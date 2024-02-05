Подозреваемых в серии краж скота задержали в Туркестанской области

Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области пресекли деятельность группы людей, промышлявших кражами домашнего скота. Задержаны трое подозреваемых, передаёт BaigeNews.kz.

"Это жители Туркестанской и Кызылординской областей, один из которых оказался скупщиком. Мужчины совершили кражу 14 лошадей с пастбища, расположенного возле одного из сёл в Байдибекском районе. Общий ущерб составил более четырёх миллионов тенге", - сообщает сайт Polisia.kz.

В ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых полицейские изъяли похищенных лошадей, ГАЗель и другие вещественные доказательства. Также выявлена причастность подозреваемых к двум другим кражам скота на территории Кызылординской области.

Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.