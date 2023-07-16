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Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца
Ранее судимого мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пятилетней Еркежан в ауле Жибек Жолы, задержали на два месяца, пока по делу идёт следствие, передаёт BaigeNews.kz
"Специализированный следственный суд города Туркестана рассмотрел ходатайство следственного управления департамента полиции области о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в убийстве. Постановлением от 15 июля 2023 года подозреваемому Г.С. была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, участникам процесса разъяснено право и порядок обжалования постановления в вышестоящую инстанцию", — говорится в сообщении суда.
Постановление ещё не вступило в законную силу.
13 июля в Сарыагашском районе произошло жестокое убийство пятилетней девочки.
Родственники рассказали журналистам подробности произошедшего. Накануне пятилетняя Еркежан, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. Тело ребёнка обнаружили в доме жителя Туркестанской области. Мужчину сразу же задержали.
Полиция расследует дело по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство малолетней". По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.
В вопиющем преступлении подозревают неоднократно судимого мужчину. В 2006 году его уже признали виновным в убийстве и приговорили к 10 годам лишения свободы. А в мае 2023 года его осудили за то, что в пьяной ссоре он ударил односельчанина топором. Судом с учётом того, что Г. примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, назначено три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Таким образом мужчину, находившегося под пробационным контролем, снова подозревают особо тяжком преступлении. Поэтому в отношении сотрудников службы пробации также начато досудебное расследование по факту халатности.
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