Аким Акмолинской области проверил подачу тепла в больницу Степногорска

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов лично проверил, как подаётся тепло в жилые дома и соцобъекты в Степногорске после устранения аварии, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона посетил Степногорскую больницу, побеседовал с пациентами. Женщины рассказали ему, что ночью в палатах было прохладно, а сейчас даже жарко.

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Кроме того, аким пощупал батареи в квартирах в микрорайоне 6, где и произошёл прорыв.

По данным пресс-службы акимата, на данный момент подключено 89 домов, в девяти многоэтажках идёт наполнение магистрали, 69 домов – на подпоре, в них ближайшее время начнется циркуляция воды.

Напомним, авария случилась вечером 7 декабря на магистральной теплотрассе.

Утром 8 декабря несмотря на мороз прорыв устранили.

Жители города рассказали, как пережили ночь без отопления.